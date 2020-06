Auriemma su Tuttosport: "Gattuso già dopo Samp-Napoli capì che le chance di sopravvivenza della sorella erano poche: ha gradito la vicinanza dei tifosi"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Quando Gattuso martedì mattina è stato travolto dalla ferale notizia, ha lasciato Castelvolturno ed è volato all’ospedale di Busto Arsizio, dove non si è mosso un solo istante dalla camera ardente della sorella. Ha sofferto nel silenzio, soprattutto per consolare Alessandro, il figlio partorito dalla sorella minore soltanto 4 anni fa, oltre all’altra sorella, Ida, ed i suoi genitori, papà Franco e mamma Costanza. E’ stato lucido nella sofferenza, per il pragmatismo che lo caratterizza e che, da quando corse in ospedale dopo Samp-Napoli dello scorso 3 febbraio, capì che dopo quell’infarto intestinale, le chance di sopravvivenza della sorella sarebbero state poche. Ricoverata in nefrologia e sottoposta a dialisi, Francesca Gattuso era rimasta per diverso tempo nel reparto di terapia intensiva. Ringhio ha incassato il colpo e ha gradito all’infinito le tante manifestazioni di affetto, soprattutto quelle dei tifosi, napoletani e milanisti, che hanno esposto striscioni di vicinanza all’attuale coach partenopeo".