Auriemma su Tuttosport: "Dietrofront De Laurentiis: il patron riconosce meriti a Gattuso per questo cambio di rotta dopo averlo messo in discussione"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Sta cominciando un nuovo campionato e il team azzurro, insieme alla Juventus, sono le formazioni che potranno trarre il massimo vantaggio perché ormai prive della fatica (e della distrazione) che procurano le competizioni europee. Gran parte del merito, riconosciutogli anche dal presidente De Laurentiis che lo aveva lasciato solo di fronte al processo sommario a cui era stato sottoposto, spetta a Gattuso per la sua capacità di tenere sempre la barra a dritta, anche nel periodo in cui la mareggiata è stata forte a causa delle numerose defezioni provocate dagli infortuni e dal contagio da Covid. Il patron creò una tensione altissima a fine gennaio, dopo la doppia sconfitta in Supercoppa contro la Juventus e la domenica successiva contro il Verona che filava come un treno, andò su tutte le furie De Laurentiis, e proprio da quel 24 gennaio si incrinò il rapporto con Ringhio"