Auriemma su Tuttosport: "Cinque novità nell'undici che Gattuso manderà in campo questa sera a Verona"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive sulle probabili scelte di Gattuso in quel di verona stasera: "La forza della panchina lunga è quella che permette ad un allenatore di cambiare formazione senza che si abbassi il livello tecnico della squadra. Rispetto alla finale di Coppa Italia, giocata e vinta mercoledì a Roma, Gattuso sembra essere intenzionato a cambiare 5 elementi per questa difficile trasferta di Verona: Ospina per Meret, Hysay per Mario Rui, Allan per Fabian Ruiz, Politano per Callejon e Milik per Mertens. La differenza è minima".