Auriemma su Tuttosport: "ADL ha tastato il polso a tre allenatori: ecco le loro risposte"

Ultime Calcio Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive sulle possibili scelte di de Laurentiis: "De Laurentiis ha tastato il polso a tre allenatori, ricevendo risposte differenti. A cominciare da Allegri, vecchio pallino di De Laurentiis, che lo avrebbe voluto quando Mazzarri decise di lasciare il Napoli a fine maggio 2013. Ma all’epoca il coach era sotto contratto con il Milan, anche se avrebbe potuto liberarsi nel suo ultimo anno con il Diavolo. Però, quando Allegri richiamò il patron azzurro per dirgli che se ne poteva parlare, ormai la panchina del Napoli era stata affidata a Rafa Benitez. Oltre la cordialità, però, oggi Allegri non è andato oltre con De Laurentiis, al quale avrebbe ribadito il suo desiderio di restare fermo fino a giugno e poi tentare l’esperienza in Premier. L’altro nome big è quello di Luciano Spalletti, ancora sotto contratto con l’Inter che dovrebbe corrispondergli altri 6 milioni di euro per i prossimi 18 mesi. Soldi a cui Spalletti non intende rinunciare e che il Napoli non intende investire per riscattarlo. Non resta che Rino Gattuso, cioè il nome che potrebbe essere maggiormente utile alla causa del Napoli".