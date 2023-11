Auriemma: "Non fate notare questa cosa a Mazzarri in vista di Atalanta-Napoli"

Napoli calcio - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive sui precedenti tra Walter Mazzarri e l'Atalanta:

"Oggi alle 18, contro l’Atalanta che punta al successo per scavalcare il Napoli al quarto posto, Mazzarri farà di tutto per evitare il ko. I precedenti all’Azzurri d’Italia lo confortano: nelle ultime due sfide ha ottenuto altrettanti successi sulle panchine del Cagliari (1-2 nel ‘21-22) e del Torino (2-3 nel ‘19-20). Non c’è due senza tre, però è meglio non farglielo notare, altrimenti potrebbe trincerasi dietro lo scudo degli scongiuri. Scaramanzia che mal si adegua al look moderno che il Walter-bis ha voluto portare con sé in questo Napoli per lui tutto da scoprire".