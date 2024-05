L'atto di fiducia straordinario di De Laurentiis, ha conferito ad un dirigente il potere di modellare il destino del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli dà il via ad una nuova era con l'annuncio ufficiale dell’ex Juventus Next Gen Giovanni Manna nel ruolo di responsabile dell'area sportiva, come scrive Tuttosport.

Manna nuovo ds, la scelta di De Laurentiis

In un comunicato diffuso ieri sera, la SSC Napoli ha annunciato l'inserimento di Manna nel proprio board, conferendogli la conduzione e la responsabilità dell'area sportiva del club: