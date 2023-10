Napoli - C'è grande attesa per quanto riguarda gli esami di Victor Osimhen che rischia un lungo stop, i tempi di recuperano saranno stabiliti in queste ore. E' stato d'allerta in casa Napoli, con il rientro anticipato del giocatore nigeriano. Naturalmente solo dopo una diagnosi precisa sarà possibile stimare i tempi di recupero che potrebbero essere di pochi giorni o di qualche settimana.