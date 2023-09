Attesa finita per Natan: Garcia e il suo vice stanno trascorrendo del tempo ogni giorno per insegnargli i trucchi della tattica

Napoli - L'attesa è finita per Natan: ambientamento, studio dell'italiano, preparazione specifica e ora deve arrivare anche il momento della prova della verità: ovvio non è un brasiliano che fa colpi di tacco, rabone e sombreri ma il maestro Garcia, e il suo vice Claude Fichaux, stanno trascorrendo un bel po' di tempo ogni giorno per insegnargli i trucchi della tattica della serie A.