Attacco Napoli, cambiano le gerarchie di Mazzarri: un azzurro paga un 'feeling mai nato'

In attesa del ritorno di Victor Osimhen, sono cambiate le gerarchie in casa Napoli alle sue spalle. Giovanni Simeone, infatti, sembra aver superato Giacomo Raspadori nel ruolo di vice centravanti.

Ne parla Il Mattino oggi in edicola:

Bisogna essere onesti: se Simeone non si fosse fatto espellere nella finale contro i neroazzurri, stasera all'Olimpico la maglia da titolare sarebbe stata sua. E invece non ci sarà. Motivo in più per Raspadori per sfruttare l'occasione prelibata.

Con Mazzarri il feeling non è mai scattato per davvero. Partita dopo partita Simeone lo ha superato a tutta velocità nelle gerarchie dell'attacco azzurro. E per questo oggi vuole dimostrare all'allenatore che anche lui può dire la sua nel tridente azzurro.