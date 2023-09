Attacco del Times: "Allo stadio Maradona giornalisti-ultras, non c'è imparzialità"

Un editoriale del popolare quotidiano britannico Times di ieri ha analizzato la questione giornalismo e tifo. Nell’articolo è citata come esempio negativo anche la tribuna stampa dello stadio Maradona dove ci sarebbero "giornalisti-ultras". In particolare, l’analisi del Times solleva il dibattito sull’etica professionale e il dovere di imparzialità a cui ogni giornalista dovrebbe attenersi.

Ultime news. Come esempio di parzialità, il quotidiano britannico, infatti, ha citato la tribuna stampa dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli, "piena di presunti giornalisti in divisa, ma senza taccuino né laptop, che esplodono come ultras quando la loro squadra segna". A lanciare l'accusa è il giornalista inglese Walter Samuel: "In fondo è come se vestissero la maglia di una squadra in un campo che dovrebbe essere neutrale: la tribuna stampa. Ovviamente, la maggior parte dei giornalisti di calcio è cresciuta tifando per una squadra. Eppure il lavoro richiede che tale fedeltà venga lasciata alla porta, al momento del ritiro dell’accredito. E questo vale anche per le emittenti. Non sono gli esperti a ricordare costantemente al pubblico dove risiede il loro cuore".

Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.