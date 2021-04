Atalanta, Romero: "Per la Champions dovremo lottare. Juve-Napoli? Non è cambiato molto"

Cristian Romero, difensore dell'Atalanta, parla al Corriere dello Sport di una lotta per la Champions resa ancora più avvincente dal successo della Juve contro il Napoli nel recupero: "Secondo me non è cambiato molto. A parte l’Inter, che ha preso il largo, le altre sono tutte lì e comunque noi dobbiamo pensare solo ai nostri risultati. Ci aspetta un ciclo di tre partite importanti che possono avvicinarci all’obiettivo. Stiamo attraversando un bel momento, ma il traguardo resta lontano. Per arrivare in Champions ci sarà da lottare ancora parecchio"