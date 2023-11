Atalanta-Napoli, trasferta vietata ai campani: c'entra la gara con l'Eintracht, il retroscena

Ultime notizie Serie A - Atalanta-Napoli, si tratta di una trasferta per pochi: il Gewiss Stadium di Bergamo è stato vietato ai sostenitori tifosi del Napoli, residenti in Campania, per la sfida di domani pomeriggio (inizio alle 18). Come racconta l'edizione odierna di Repubblica Napoli,

"A pesare sulla decisione del Casms la forte rivalità tra le opposte tifoserie tanto che nel marzo scorso gli ultras dell’Atalanta hanno partecipato da “infiltrati” agli incidenti fatti scoppiare in città dai fan dell’Eintracht Francoforte in occasione del match di Champions League. Il settore ospiti avrà una capienza ridotta: saranno 500 gli appassionati azzurri che seguiranno da vicino il debutto bis di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli".