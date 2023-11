Atalanta-Napoli senza tifosi residenti in Campania: spunta il vero motivo

Ultime notizie Serie A - Atalanta-Napoli, si tratta di una trasferta per pochi: il Gewiss Stadium di Bergamo è stato vietato ai sostenitori tifosi del Napoli, residenti in Campania, per la sfida di domani pomeriggio (inizio alle 18). Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno,

"A Bergamo non ci sarà il supporto del tifo organizzato, a causa dei lavori in corso e delle ridotte dimensioni della tribuna riservata agli ospiti la trasferta è vietata ai residenti in Campania. Sabato sera al Maradona la curva B si dedicherà al ricordo di Maradona con una fiaccolata a tre anni dalla morte".