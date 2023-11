Osimhen verso la panchina a Bergamo, Gazzetta: la scelta di Mazzarri tra Raspadori e Simeone

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen sta migliorando (ieri ha lavorato in parte in gruppo), ma come riportato da La Gazzetta dello Sport, con ogni probabilità al massimo sarà in panchina a Bergamo nella sfida Atalanta-Napoli.

Atalanta-Napoli, chi gioca al posto di Osimhen?

Il quotidiano ha così fatto il punto della situazione, analizzando chi tra Raspadori o Simeone potrebbe prendere il posto di Osimhen sotto la guida Mazzarri:

Bisognerà vedere anche che strategia imposterà Mazzarri contro Gasperini. Una squadra più bassa avrà più bisogno di un centravanti boa come il Cholito per difendere palla e far salire i compagni. A un Napoli più presente nella metà campo avversaria magari potrà essere più utile la duttilità tattica di un Jack più abile a venire incontro e a cucire fra i reparti. L’italiano è sicuramente più in palla, avendo giocato maggiormente fra club e Italia. Da parte sua il sudamericano ha una freschezza fisica e una voglia di andare in campo che un grintoso come Mazzarri non ha potuto che notare in questi primi giorni di allenamento, tutti sostenuti dal Cholito.