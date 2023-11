Atalanta-Napoli, problemi in mediana! Gazzetta: out Anguissa, rischia anche Zielinski. Mazzarri scegli i sostituti

Notizie Napoli calcio. Domani il Napoli sarà di scena a Bergamo contro l'Atalanta (ore 18) per l'esordio di Mazzarri sulla panchina azzurra al posto di Garcia. C'è curiosità nello scoprire la prima formazione che sceglierà il tecnico, già alle prese con qualche indisponibilità di troppo.

Atalanta-Napoli, Anguissa e Zielinski a rischio

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Anguissa è in forte dubbio perchè rientrerà solo oggi a Castel Volturno: al suo posto è pronto a scendere in campo dal 1' Jens Cajuste. Da monitorare anche le condizioni di Zielinski che sta recuperando dalla tonsillite, in caso di forfait o iniziale panchina c'è Elmas. In porta, invece, non verrà rischiato Meret: tra i pali ci sarà ancora Gollini.