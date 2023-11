Atalanta-Napoli, Osimhen recupera? Da Castel Volturno emerge una sensazione

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen continua la sua tabella di recupero dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per oltre un mese. Il centravanti nigeriano ha messo nel mirino Atalanta-Napoli per tornare a disposizione di Mazzarri.

Ecco le ultime sulle condizioni di Osimhen riportate dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Il nigeriano continua a svolgere un lavoro personalizzato in palestra e in campo, ma intorno a lui aumentano l’ottimismo e le probabilità che venerdì possa partire con la squadra per la trasferta di Bergamo. Ancora, ovviamente, il centravanti nigeriano non potrà avere i novanta minuti nelle gambe, ma quando, nei prossimi giorni, Victor passerà sotto il controllo diretto di Walter Mazzarri e del suo staff sarà valutato specificatamente il tipo di utilizzo che potrà avere in questa prima trasferta.