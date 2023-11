Notizie Calcio Napoli - Ci sarà Victor Osimhen a Bergamo almeno tra i convocati? E’ questo il grande quesito in casa Napoli in vista del rientro in campionato dopo la sosta.

Atalanta-Napoli, le ultimissime su Osimhen

Ecco quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

Saranno decisive le prossime ore per stabilire se l’attaccante nigeriano sarà presente alla trasferta di Bergamo almeno in panchina. Le sue condizioni, dopo l’infortunio al bicipite femorale, sono notevolmente migliorate, ma non si vogliono rischiare ricadute.