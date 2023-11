Atalanta-Napoli, Osimhen arma a gara in corso: il nigeriano pronto a subentrare

Notizie Calcio Napoli - Partirà dalla panchina oggi Victor Osimhen. Come prevedibile del resto, ma con reali possibilità di assaporare il terreno di gioco.

Atalanta-Napoli, Osimhen scalda i motori

Come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il nigeriano, praticamente recuperato anche se deve riprendere il top della condizione, sarà un'arma potenziale a gara in corso. Al suo posto dal primo minuto ci sarà Giacomo Raspadori, il quale ha vinto il ballottaggio con Giovanni Simeone che potrebbe essere comunque d'aiuto durante il match.