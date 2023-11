Atalanta-Napoli, le scelte di Mazzarri: dubbi in mediana ed attacco

Calcio Napoli - C'è grande curiosità nel capire quale sarà la prima formazione che Walter Mazzarri schiererà al debutto sabato prossimo in casa dell'Atalanta. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'undici da mandare in campo sarebbe in gran parte già stato deciso dal tecnico toscano:

"La formazione per l’Atalanta, insomma, comincia a prendere forma: Gollini in porta al posto dell’altro infortunato Meret; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera; Anguissa e Lobotka in attesa di capire le condizioni di Zielinski e il suo eventuale sostituto; e per finire un tridente con Politano, Kvara e il centravanti".