Notizie Calcio Napoli - Victor Osimhen e Piotr Zielinski, sono loro le due grandi incognite in casa azzurra in vista di Atalanta-Napoli. Se al posto del nigeriano è pronto Giacomo Raspadori dal primo minuto, con Giovanni Simeone pronto a subentrare nel caso il nigeriano non dovesse essere ancora pronto, a centrocampo si scalda Eljif Elmas: sarebbe infatti il macedone a sostituire il polacco in caso di forfait come riporta La Repubblica.