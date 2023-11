Notizie Calcio Napoli - C’è entusiasmo in casa Napoli per questa nuova era Mazzarri, con la speranza che il tecnico di San Vincenzo possa dare una scossa all’ambiente come ai vecchi tempi e rilanciare i campioni d’Italia in carica.

Atalanta-Napoli, settore ospiti carico

Non mancherà il sostegno dei napoletani oggi a Bergamo. Sebbene la trasferta sia stata vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania, ci saranno comunque circa 500 tifosi azzurri presenti nel settore ospiti come riporta La Repubblica oggi in edicola.