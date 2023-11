Atalanta-Napoli, da Bergamo: non è del tutto da escludere una sorpresa tattica

Notizie Calcio Napoli - Atalanta-Napoli, ultimissime sul match di stasera direttamente da Bergamo. Con Koopmeiners recuperato ma senza De Roon squalificato e Toloi e Palomino infortunati, ecco quanto si legge sul Corriere di Bergamo:

Un 4-2-3-1, con Hateboer e Bakker a supportare Djimsiti e Kolasinac, e Scalvini a rivestire i panni del centrocampista, permetterebbero all’Atalanta di compattarsi dietro e rinforzarsi davanti. Certo è che, quando Gasperini convoca un giocatore, è perché lo ritiene pronto per la maglia. E con Koopmeiners, considerato che per la prima volta deve fare già a meno dell’instancabile de Roon (in campo 1412’ su 1482’), sarebbe tutto più facile.

Nel suo 3-4-1-2 Scalvini potrebbe rimanere a dare l’apporto sulla destra della difesa, con l’olandese a centrocampo («Adopo non ha le caratteristiche di de Roon») insieme a Ederson, affiancati da Zappacosta (o Hateboer) sulla destra e Bakker a sinistra («Ruggeri sta abbastanza bene»).