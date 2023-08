Notizie Napoli calcio. Gianluca Gaetano sarebbe prossimo a salutare nuovamente il Napoli in prestito: il centrocampista partenopeo rischia di essere chiuso nelle gerarchie di Rudi Garcia e vorrebbe trovare maggior minutaggio con un anno di esperienza in massima serie.

Di Gaetano ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Per il resto, per completare il discorso del centrocampo, partirà l'asta per Gaetano: lo vogliono Frosinone, Empoli e Verona; e poi Bari, Samp e Parma.