"Assolto per insufficienza di prove sul gol, ma rinvio sghembo!". Meret si gode lo spettacolo, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Sassuolo-Napoli 1-6, di seguito le pagelle del portiere del Napoli Alex Meret.

Sassuolo-Napoli 1-6, pagelle Meret

Gazzetta dello Sport 6

Non è una serata complicata per il portiere, però la rete del Sassuolo nasce da un rinvio sghembo di piede sul quale poteva fare meglio. Racic poi lo infila con un destro che gira in maniera velenosa

Corriere dello Sport 6

Coperto sul gol. Poi relax totale

Tuttosport 6

Assolto per insufficienza di prove sul gol di Racic che fa un tiro bello ma non potente. Per il resto si gode lo spettacolo