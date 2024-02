"Assist geniale, con la nonchalance di Mancini!". Anguissa si fa valere, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Sassuolo-Napoli 1-6, di seguito le pagelle del centrocampista del Napoli Frank Anguissa.

Sassuolo-Napoli 1-6, pagelle Anguissa

Gazzetta dello Sport 7

Che bellezza l’assist di tacco per Rrahmani, in un momento critico della partita con il Napoli sotto di un gol. Sette palle perse non pesano, è sempre continuo

Corriere dello Sport 7,5

L’assist di tacco con la nonchalance del Mancio è da conservare. Ma c’è tanto altro in termini di quantità (91 tocchi), qualità e aggressione. Box to box, spesso attaccante aggiunto

Tuttosport 7,5

L’assist per il gol di Rrahmani è non solo bello, ma geniale