Assemblea di Lega, oggi ADL si pronuncerà anche sulla Supercoppa: è contrario per 2 motivi

Notizie Calcio Napoli - Assemblea di lega oggi a Milano, dove non mancherà di certo Aurelio De Laurentiis pronto a dar battaglia come ogni singola volta.

Supercoppa, perché De Laurentiis è contrario

Un incontro che si promette caldo anche perché si potrebbe decidere anche sulla Supercoppa in Arabia Saudita, col Napoli - evidenzia Il Mattino oggi in edicola - che potrebbe decidere di boicottare l’evento di gennaio sia per questioni tecniche, perché è dall’estate che il presidente ritiene assurdo giocarla nel bel mezzo della stagione, sia per questioni geo-politiche come già accennato da ADL stesso.