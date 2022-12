Asse Napoli-Samp, CorSport: c'è un nome nuovo oltre Zanoli, Bereszynski e Contini

Calcio Napoli - Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport tra Napoli e Sampdoria si sarebbe parlato di un nome nuovo oltre a quelli ormai noti di Zanoli, Bereszynski ed il portiere Contini. Il calciatore in questione è il portiere Marfella.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"E allora, il fronte Samp. E dunque l'operazione Bereszynski-Zanoli e Contini: uno scambio di prestiti sul primo asse e poi il rientro anticipato dal prestito nel caso del portiere. Il terzino polacco, reduce da un buonissimo Mondiale con Zielinski, sta già preparando tutto per la sua nuova esperienza ma prima di sbloccare l'operazioni bisogna definire il rinnovo del contratto di Zanoli fino al 2027. Presupposto ovviamente imprescindibile. Parallelamente il Napoli valuterà anche una soluzione per Marfella, attuale terzo portiere di campionato (in lista Champions c'è Idasiak, prodotto del settore giovanile come Contini): con la Samp si è parlato anche di lui"