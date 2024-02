Assalto di 4 top club su Kvaratskhelia, messaggi eloquenti dell'agente: dipenderà molto dalle intenzioni di ADL

Calciomercato Napoli - Il Napoli rischia di perdere i suoi migliori talenti in vista della prossima estate di calciomercato. Perché Zielinski sembra destinato ad andare via a zero, per Osimhen pagheranno la clausola di 140 milioni e poi c'è Kvaratskhelia che può dire addio se non dovesse rinnovare.

Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia piace alle grandi squadre

Napoli - Come svelato da Il Mattino c'è la possibilità che Kvaratskhelia non abbia un futuro a Napoli, tutto è ancora da decifrare e da chiarire.