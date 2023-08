Assalto del Napoli su Lindstrom: può prenderlo ora e inserirlo in rosa a gennaio

Il Napoli vuole rinforzare le zone esterne in vista della prossima stagione appena iniziata e per il futuro. Per questo motivo gli azzurri puntano sul giovane talento 23enne Jesper Lindstrom dell'Eintracht Francoforte.

Napoli - Importanti aggiornamenti dal Corriere dello Sport per quanto riguarda il colpo del futuro Jesper Lindstrom, esterno danese di 23 anni dell’Eintracht Francoforte che il Napoli vorrebbe prendere in questo mercato per inserirlo subito in rosa o magari anche a gennaio.

Chiaramente l'arrivo di Lindstrom dipende soprattutto dalla cessione di Lozano. L'esterno messicano al momento non sembra in uscita in maniera concreta a causa del suo pesante ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione. Infatti, il PSV che lo rivorrebbe in rosa è in difficoltà per chiudere proprio per quanto riguarda lo stipendio.