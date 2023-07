Assalto del Napoli alla prossima Champions: in arrivo le ali per il tridente

Napoli - Il Napoli continua il suo lavoro di mercato in vista della prossima stagione. Ci saranno acquisti e cessioni, ma senza rivoluzionare la rosa. Per questo motivo ora il club azzurro punta alle ali, nuovi esterni d'attacco per il tridente di Rudi Garcia che spingerà col 4-3-3. Secondo Il Mattino il club azzurro vuole difendere lo Scudetto e provare l'assalto alla Champions.