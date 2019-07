"James: il Napoli si ritira e l'Atletico dubita". Così in prima pagina il giornale spagnolo "AS" che dunque riporta come, se è vero come è vero che il Napoli sembra defilato nella corsa per James Rodriguez, anche l'Atletico Madrid starebbe facendo delle valutazioni e non sarebbe pienamente convinto di questa operazione da fare con i cugini del Real Madrid.

Clicca sulla foto in allegato per ingrandire la prima pagina