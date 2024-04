As - Il Barcellona vuole Kvaratskhelia, contatti nelle ultime settimane

Calciomercato Napoli - Il Napoli può perdere Osimhen e anche Kvaratskhelia nella prossima sessione di mercato. Perché anche il georgiano è oggetto di desiderio dei grandi club d'Europa e ora il Barcellona fa sul serio.

Kvaratskhelia nel mirino del Barcellona

Il Barcellona prova il colpo Kvaratskhelia. Il club spagnolo ha preso informazioni dal Napoli sulla situazione del georgiano, ma De Laurentiis vuole a tutti i costi rinnovarlo e costruire intorno a lui il nuovo progetto azzurro considerando anche andrà già via Osimhen in estate. Khvicha Kvaratskhelia è il futuro del Napoli che ora tratta il rinnovo, anche se per il prossimo mercato, il suo nome compare nella lista degli obiettivi del Barcellona. come appreso dal noto quotidiano spagnolo As, nelle ultime settimane ci sono stati contatti tra i dirigenti in merito alla situazione del georgiano.

Il suo agente, Mamuka Jugeli, ha parlato a 'Geo Team' di questa possibilità: "Suo padre ed io siamo tifosi del Barcellona e mi renderebbe molto felice vederlo giocare lì, anche se Khvicha è un tifoso del Real Madrid ". La risposta del Napoli non lascia molte speranze per un trasferimento di Kvaratskhelia che De Laurentiis vuole rinnovare.