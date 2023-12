È arrivata l'ora di Lindstrom! Gazzetta: può riaccendere il Napoli, ma più che Kvaratskhelia finora il suo impatto ha ricordato Vargas

Ultime notizie Napoli - Walter Mazzarri deve battere il Monza per non avvilire ulteriormente i botti di Capodanno in casa Napoli. Con Osimhen in Africa, Politano squalificato. E una carta nuova: Jesper Lindstrom. In tanta emergenza, dovrebbe toccare a lui secondo la Gazzetta dello Sport.

È arrivata l'ora di Lindstrom

Il danese è arrivato dall’Eintracht Francoforte accolto da grandi attese: