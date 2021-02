Arrivano i vaccini AstraZeneca: la Campania resta gialla ma è prima per contagi

Coronavirus Campania - L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito alla situazione contagi Covid in Campania:

"Allarme per la provincia di Napoli: ha più nuovi casi di tutti. Al Vaccine center della Mostra si accelera per iniziare mercoledì con le somministrazioni agli over 80. De Luca domani decide sulla nuova stretta

di Antonio Di Costanzo Mercoledì arriveranno i vaccini AstraZeneca e la Regione cercherà di accelerare nell’immunizzazione. C’è grande timore per l’aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni (la Campania resta in zona gialla, come appena deciso dal governo, ma è prima in Italia per nuovi infetti e per attuali contagiati ma anche prima per vaccinazioni effettuate) tanto che domani il governatore De Luca, dopo la riunione dell’Unità di crisi, potrebbe decidere nuove strette per scuola e movida. A febbraio AstraZeneca dovrebbe consegnare forniture per circa 100 mila dosi che si aggiungeranno a quelle di Pfizer e Moderna. Il vaccino dell’azienda anglo- svedese è consigliato per gli under 55 e in una riunione di oggi sempre l’Unità di crisi deciderà da quale categoria partire: dovrebbero essere insegnanti e forze dell’ordine. Chiedono al governatore « un piano vaccinale e corsie preferenziali su tamponi e tracciamenti per il mondo della scuola», i segretari generali di Cgil e Flc Campania, Nicola Ricci e Ottavio De Luca. Per il sindacato è fondamentale «la pubblicazione dei dati certificati sulla diffusione dei contagi in ambito scolastico. Non è più pensabile - sostengono - assumere decisioni in base a dati empirici o casistiche. È necessario creare una corsia preferenziale per la scuola sull’effettuazione dei tamponi e dei tracciamenti, aggiornare i protocolli di sicurezza anche in base alle nuove varianti del virus, ed è estremamente importante approntare per il personale della scuola un piano vaccinale » . Sempre mercoledì alla Mostra d’Oltremare, inizierà, salvo ritardi, l’immunizzazione degli over 80. Vaccinazioni che nelle altre Asl potrebbero essere avviate già domani".