Arriva Mazzocchi, il Napoli cede Zanoli: spunta una chiave tattica per il suo acquisto

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, fa il punto della situazione in merito al calciomercato Napoli:

"Con l’arrivo di Mazzocchi, il Napoli può cedere Zanoli in prestito secco al Genoa. Mazzocchi rappresenta un’alternativa affidabile a Di Lorenzo e inoltre è duttile, può essere schierato a sinistra consentendo al Napoli di gestire il recupero di Olivera. C’è anche una chiave tattica: Mazzocchi può proporsi come soluzione per entrambe le corsie se Mazzarri decidesse di cambiare sistema di gioco, adottando la difesa a tre che finora ha soltanto sperimentato in allenamento prima della gara contro il Monza. Mazzocchi è un esterno di gamba, capace di disimpegnarsi in entrambe le fasi di gioco in maniera brillante".