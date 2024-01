Arbitro Marinelli promosso dopo Napoli Salernitana: Rocchi dimostrerà i due episodi con l'audio Var

Napoli - Aggiornamenti de Il Mattino sul caso moviola Napoli Salernitana con il club ospite che ha contestato le scelte dell'arbitro e il Var dell'ultima partita per alcuni episodi:

Marinelli promosso (a pieni voti o no, poco importa) per la direzione del derby di sabato pomeriggio. Pochi gli appunti che vengono mossi all'arbitro che ha mandato su tutte le furie il presidente della Salernitana, Iervolino.

Sicuramente, nessun appunto è stato mosso per la gestione degli episodi contestati, ovvero il rigore di Fazio su Simeone (la chiamata al Var viene ritenuta legittima e non considerata un errore in campo) e l'intervento di Demme su Tchaouna al 96' che viene considerato regolare.

Dunque, nessuno stop per il direttore di gara. Peraltro, il designatore Rocchi, proprio alla luce della dure critiche mosse da Iervolino, porterà i due episodi contestati in tv, per far ascoltare il dialogo tra la sala Var e l'arbitro. Per dimostrare che tutto è stato fatto secondo regolamento. Anche la decisione di ammonire Inzaghi viene spiegata come una segnalazione del quarto uomo che ha, probabilmente, sentito qualche protesta fuori dalle righe. Ovvio che ai vertici arbitrali una cosa non è piaciuta della gestione del match a Marinelli: ovvero, aver snobbato Inzaghi che - sia pure in mezzo al terreno di gioco - ha cercato spiegazioni per un cartellino giallo che ritiene ingiuste.