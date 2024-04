Antonio Conte il primo desiderio di De Laurentiis, in arrivo la decisione definitiva

Calciomercato Napoli - Può essere Antonio Conte il prossimo allenatore del Napoli per il nuovo progetto che il presidente De Laurentiis ha deciso di avviare dall'estate in poi dopo una stagione di alti e bassi. Perché il numero uno azzurro ha voglia di trovare un accordo mancato già mesi fa.

Antonio Conte

Conte allenatore del Napoli? E' il desiderio di ADL

Come confermato dal Corriere dello Sport è Antonio Conte uno dei nomi principali per la panchina del Napoli. Perché l'ex Inter e Juve resta il primo desiderio del presidente De Laurentiis che già dalla prima rivoluzione di ottobre ha provato a prenderlo, quando però declinò gentilmente l’invito del suo amico presidente a sostituire Garcia. Adesso però le cose possono cambiare e presto si vedrà. Tra non molto: la programmazione, come conferma anche l’accordo anticipato con Manna, impone tempi brevi di percorrenza.