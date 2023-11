Antognoni: "Sacchi antesignano di Spalletti, se vinci a Napoli vuol dire solo una cosa..."

Notizie calcio. Giancarlo Antognoni, storica bandiera della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Antognoni si è soffermato soprattutto sulla figura di Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli ora CT della Nazionale:

«Una boccata d’ossigeno, ci voleva proprio. Ora Luciano avrà il tempo per costruire la sua Nazionale, ma già si è vista la mano. Quel Dimarco in mezzo al campo, bravissimo...».

Qualcosa da correggere? «La concretezza sotto porta. Bisogna migliorare. Lui stima molto Raspadori. A me piace molto anche Retegui per come gioca con la squadra. Scamacca è più un finalizzatore d’area».

Mia idea su Spalletti?«Che se vinci lo scudetto a Napoli, dopo aver vinto in Russia e fatto bene ovunque, devi essere per forza un grande allenatore. Ha portato un calcio più moderno, più propositivo. L’antesignano è stato Sacchi. Uno per cui la fase difensiva cominciava attaccando l’area avversaria. Arrigo era maniacale nel pretendere l’applicazione».