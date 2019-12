Annata da incubo per il Napoli: media punti disastrosa, non accadeva dal 2009!

Notizie Calcio - La stagione in corso della SSC Napoli non è di certo la più esaltante mai vista sotto l'ombra del Vesuvio. L'edizione odierna de Il Mattino ha analizzato il percorso in campionato dei calciatori azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Nel 2019 gli azzurri hanno giocato 36 partite totalizzando appena 59 punti per una media di 1,63 a partita. Decisamente pochi se si considera che nel triennio Sarri (dal 2016 al 2019) la media non era mai scesa sotto i 2 (con picchi di 2,5 nell’anno 2017). Dicevamo del rendimento disastroso. 1,63 è un minimo di media che non veniva toccato addirittura dal 2009, quando il Napoli raccolse appena 43 punti in 38 partite con una media di 1,13 a partita".