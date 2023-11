Calcio Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport, il peggiore in campo del Napoli ieri contro la Salernitana è stato il centrocampista Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ha avuto un 5,5 in pagella. Ecco il giudizio del quotidiano nei suoi confronti:

"Forse lo penalizza il clima troppo soft della gara. Non alza mai la pressione, non si inserisce nemmeno quando ne avrebbe la possibilità. Esce sconfitto in sei contrasti e perde ben dodici palloni".