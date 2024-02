Anguissa, Natan e Traore in campo con il Verona? Cosa trapela da Castel Volturno

Napoli Calcio - Stavolta Mazzarri avrà sicuramente più scelta rispetto all'ultimo match di campionato contro la Lazio. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'allenatore di San Vincenzo ritroverà dal primo minuto Anguissa a centrocampo. Il camerunense completerà il centrocampo con Lobotka e Zielinski. In attacco largo a Politano, Simeone e Kvara.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Che dire? Ora, però, la situazione è cambiata completamente o quasi: è tornato Frank e giocherà; Khvicha, il Cholito e Cajuste hanno scontato il turno di squalifica; Natan e Traore andranno in panchina; Olivera accelera. E così a conti fatti, con un Ngonge in più e in attesa della parabola di Osimhen in Coppa d’Africa e del rientro di Alex (che di mestiere fa il portiere)

Kvara, dicevamo, ci sarà: e comunque vada dal punto di vista tattico, giocherà nel tridente con Simeone e Politano. E ancora: Anguissa e Lobotka si sono esibiti con Zielinski e con Cajuste (il dubbio); e nella linea a quattro, ovviamente, Di Lorenzo-Rrahmani-Juan Jesus-Mario Rui".