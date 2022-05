Anguissa-Napoli, Gazzetta rivela: acquisto dilazionato in tre anni, le cifre

Calciomercato Napoli - Novità sul riscatto di Anguissa da parte del Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato novità importanti per quanto riguarda le modalità di pagamento del cartellino da parte di Aurelio De Laurentiis al club inglese del Fulham.

"Un rendimento soddisfacente che ha convinto il presidente Aurelio De Laurentiis a investire i 15 milioni fissati per esercitare il diritto di riscatto con gli inglesi del Fulham. Un pagamento che avverrà in tre rate annuali da 5 milioni e dunque ben ammortizzabile in prospettiva. Anguissa diventa pilastro anche del Napoli che sarà in un centrocampo che guardando avanti – con Fabian Ruiz e Piotr Zielinski che potrebbero partire – ha bisogno di certezze. E sicuramente il camerunese è fra questi"