Anguissa-Napoli, Gazzetta: non ci sono dubbi sul riscatto dal Fulham

Calciomercato Napoli - Il Napoli riscatterà il cartellino di Anguissa dal Fulham. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che non ha dubbi si questa operazione di mercato da parte del Napoli.

Ecco cosa scrive Gazzetta sul futuro di Anguissa

"Già in questa stagione, l’innesto di Anguissa si è rivelato determinante per garantire solidità alla squadra e anzi forse proprio il fatto che il camerunese per svariati motivi non sia stato sempre a disposizione ha determinato qualche squilibrio di troppo. Ecco perché il Napoli vuole ripartire da lui e lo riscatterà dal Fulham per 15 milioni come stabilito a fine agosto scorso"