Anguissa leader dello spogliatoio, è stato il primo a tornare: non vede l'ora di poter intensificare gli allenamenti

Napoli - Zambo Anguissa torna in azzurro e raggiunge i compagni di squadra a Dimaro tra l'ovazione dei tifosi. Forte del suo ruolo di leader nello spogliatoio ha fatto una scelta forte, quella di tornare subito per poter intensificare il prima possibile gli allenamenti. Secondo quanto riportato da Repubblica, il centrocampista del Napoli ha avuto subito un colloquio con il nuovo allenatore Rudi Garcia che lo lanciò ai tempi del Marsiglia. Non vede l'ora di iniziare.