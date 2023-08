Anguissa recupera per Frosinone? Gli ultimi aggiornamenti da Castel Volturno: c'è una sensazione

Notizie Napoli calcio. Ormai ci siamo, sabato alle ore 18.30 inizierà il campionato del Napoli campione d'Italia: il percorso di difesa del titolo comincerà da Frosinone e c'è tanta attesa nel capire quali saranno le prime scelte di Rudi Garcia.

Il grande interrogativo per Frosinone-Napoli riguarda il recupero di Anguissa, ecco cosa scritto in merito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Anguissa è un interrogativo possente, un dubbio che resta lì a riempire l’aria: per ora, è più sì che no, come s’era intuito sin dal momento in cui la diagnosi («distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra») ne ha minato l’umore.