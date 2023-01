Anguissa in panchina con l'Inter? CorSport: Spalletti ci sta pensando seriamente, sarebbe una novità rilevante

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport la novità di formazione più importante potrebbe essere Ndombele al posto di Anguissa a centrocampo. Il centrocampista del Camerun non è apparso in buone condizioni fisiche dopo il rientro dal Mondiale:

"Ndombele più di Anguissa a recitare da mezzala destra. Sì: Frank, uno dei reduci del Mondiale, non è ancora in grande condizione e così Spalletti sta seriamente pensando di lanciare il collega dal primo minuto. Una novità rilevante, considerando la prima parte della storia"