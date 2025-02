Anguissa in panchina a Como perché diffidato? Cosa filtra da Castel Volturno

Napoli - Antonio Conte sta facendo tutte le valutazioni del caso per quanto riguarda l'undici da mandare in campo domenica contro il Como. La certezza sembra essere quella di vedere di nuovo gli azzurri con il 3-5-2 come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport che si focalizza molto sulla presenza o meno di Frank Anguissa in terra lariana. Il centrocampista è in diffida, con un giallo salterebbe Napoli-Inter.

Anguissa in diffida

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la presenza o meno di Anguissa nell'undici titolare per Como. Il centrocampista è in diffida:

"Per il discorso di cui sopra, è pressoché impossibile soltanto immaginare che Conte decida di fare a meno del diffidato Anguissa contro il Como: la partita di domenica è dura, all’Inter manca ancora un po’ e a Castel Volturno si vive giorno dopo giorno. E ci mancherebbe".