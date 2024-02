Anguissa già titolare in Napoli-Verona? Mazzarri ci sta pensando

E' appena tornato dall'impegno di Coppa d'Africa e Frank Anguissa potrebbe subito può essere lanciato in campo per Napoli-Verona da mister Walter Mazzarri per giocare da titolare di nuovo in maglia azzurra.

Anguissa torna già titolare in Napoli-Verona?

Secondo Il Mattino oggi in edicola il tecnico ci sta seriamente pensando per la gara di domenica al Maradona dopo che l'ha ritrovato in gruppo a Castel Volturno. Anche perché in questo periodo di assenza ha giocato con continuità e sarebbe pronto a gettarsi nella mischia in quella che è da oltre un anno la sua assoluta zona di competenza.