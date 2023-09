Anguissa equilibratore del Napoli, due indizi lo confermano

Ultime notizie Napoli - Quando il tecnico francese Rudi Garcia è stato presentato a Napoli, ha avuto modo di spendere parole d’elogio per il centrocampista camerunense Frank Anguissa. Ne parla la Gazzetta dello Sport. «Sono contento di ritrovarlo dopo Marsiglia, lui sa che con lui sarò ancora più esigente».

Frank Anguissa è un vero e proprio indicatore dello stato di forma del Napoli:

"Se è in forma, la squadra ne giova in modo diretto e tangibile; se non lo è, gli equilibri in campo ne risultano quasi stravolti. Non è un caso che il primo tempo di Frosinone, con l’ex Fulham in panchina, sia stato più movimentato del previsto.

Il secondo indizio è nella sfida con la Lazio, la prodezza di Luis Alberto è favorita dall’amnesia difensiva di Anguissa, che non segue il movimento dello spagnolo al centro dell’area né tantomeno asseconda il naturale istinto di abbassarsi a difendere la propria porta"