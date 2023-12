Notizie Calcio Napoli - Centrocampo azzurro in emergenza in vista di Roma. Come infatti riporta La Repubblica oggi in edicola, sia Anguissa che Zielinski sono fermi ai box: il camerunese si è fermato per un trauma contusivo al piede destro e lavorerà proprio in vista dell’Olimpico, così come il polacco che ha un dolorino al ginocchio sinistro ed è anche in dubbio per la trasferta capitolina. Saranno da valutare nei prossimi giorni a Castel Volturno.